Получил ранение, но помог товарищам: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Гвардии сержант Иван Гринцевич, доставляя боеприпасы нашим мотострелкам, подвергся вражеской атаке FPV-дрона. Но быстро сориентировался и уничтожил беспилотник из стрелкового оружия. А заметив раненого российского военнослужащего, оказал ему необходимую медицинскую помощь и доставил в полевой госпиталь.

Гвардии ефрейтор Максим Баранов вместе с подчинёнными во время арт-обстрела со стороны украинских боевиков оказал медицинскую помощь нашим пострадавшим военнослужащим и выдвинулся в полевой госпиталь. Обнаружив вражеские FPV-дроны, уничтожил их. Максим Баранов сам получил ранение, но оказал медицинскую помощь своим товарищам и доставил их к врачам.