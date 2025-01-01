В пакистанском порту встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота России

В пакистанском порту Карачи встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота России. С деловым заходом к причалу подошли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенга".

Экипажи приветствовал военный оркестр. Командный состав принимает участие в официальных встречах. Российские моряки почтили память основателя национальной государственности Пакистана Мухаммада Али Джинна и возложили венки к его могиле.

Военные идут с международных учений "Морской пояс безопасности - 2025", где совместно с ВМС Ирана и Китая отработали задачи по поиску и освобождению судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.