"Фантастический город": известный американский автоблогер прибыл в Москву

В Россию прибыл известный американский автоблогер Кэмпергини. Два года назад он продал всё своё имущество, уволился с работы, купил машину мечты, и отправился путешествовать по миру, рассказывая о своем опыте в интернете. К этому моменту он колесит по свету уже 600 дней, при этом живет прямо в своем автомобиле. Блогер заявляет, что в нашу страну попасть хотел очень давно. Знакомство с Россией он начал со столицы.

На неприметной парковке небывалый ажиотаж. Кабриолеты, начищенные до блеска, минивэны, проехавшие не одну тысячу километров, вместе со своими владельцами замерли и в ожидании. Собравшиеся смотрят вдаль, держат наготове камеры.

Заслышав характерные звуки, всё приходит в движение. Самый быстрый "дом на колёсах" с американскими номерами и единственным жильцом въезжает на территорию московского паркинга. Водитель воодушевлён, приветственно "газует" и достаёт свой телефон.

Увидев толпу поклонников - единомышленников, заокеанский гость вошел в раж: забрался на крышу и, чтобы зафиксировать момент, делает фото на память.

Ещё три года назад этот необычный московский гость был строителем из Монтаны, жил совсем другой жизнью. Но, как говорится, не было бы счастья - да несчастье помогло. Череда неприятностей позволили Коннору переосмыслить жизнь и отказаться от традиционного понимания успешного американца. Он поставил на карту всё: продал дом, порвал отношения, купил дорогую машину Lamborghini Urus и отправился в кругосветное путешествие. Видеоотчёты публикует в своём блоге и соцсетях. За два года он проехал 30 стран, а Россия стала 31-й.

Изрядно переделанная Ламборгини адаптирована для полноценного проживания. Летом 2023-го Коннор вместе со своим авто на самолёте преодолел Атлантику, прибыл в Европу и с тех пор колесит по свету.

Наши соотечественники засыпают американца вопросами: про водительские права, переход границы, страны и впечатления. Коннор "Кэмпергини" - почти кумир. Автолюбители записывают подробный отчёт.

Коннор живет на полную катушку. Причем, каждый свой шаг документирует. Вот встречает рассвет на берегу озера, вот жарит мясо на природе. Приехав в российскую столицу, объехал все достопримечательности. И нашёл самый бюджетный вариант ночлега с прекрасным видом из окна.

"У меня была мечта побывать на Красной площади, но в день моего приезда она оказалась закрыта. Я припарковал рядом машину с Собором Василия Блаженного, чтобы видеть его из окна. И тогда моё сердце стало биться чаще. Это был эпичный момент. Я сделал фото. Я о нём мечтал", - сказал Коннор.

В Москве Коннор всего несколько дней. Успел посмотреть город, проникнуться его историей, впечатлиться русской кухней и сделать выводы: "Мое первое впечатление о Москве - это самый дружелюбный, фантастический город. Люди гостеприимные. Архитектура фантастически красивая. Думаю, что Москва, может быть, самый невероятный город в мире".

Он называет себя бездомным. Но самым счастливым человеком на свете. Он может часами рассказывать о том, как из люксовой машины сделал дом на колёсах и в то же время - вездеход, который одолеет и бездорожье, и зыбучие пески. О холодильниках, кровати, оборудованной на заднем сидении и прочих приспособлениях. Говорит о желании побывать в Азии, Австралии и Африке. Впечатления же от пребывания в российской столице обещает выложить в виде часового видео на своём канале. А пока не выучил достаточно русских слов, говорит на родном то, что понятно без перевода.