Трамп назвал темы намеченных на 18 марта переговоров с Путиным

Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий. Телефонный разговор президентов США и России намечен на вторник, 18 марта. Как сообщил американский лидер журналистам, в беседе с главой российского государства он намерен поднять также тему контроля над АЭС.

Как сказал хозяин Белого дома, атомные электростанции – это "большой вопрос". По словам Трампа, идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно разделения активов. В целом, подчеркнул американский лидер, на выходных удалось проделать большую работу и получить шанс положить конец конфликту на Украине.

Президент России принял спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве вечером в четверг. Позже в Кремле сообщили, что представитель президента США предоставил дополнительную информацию по Украине, а российский лидер, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для американского коллеги, передает РИА Новости.