Владельцев собак хотят сажать за смертельное нападение питомцев на людей

Из-за участившихся случаев нападения собак на людей в Госдуме решили ужесточить наказания для владельцев домашних животных. Если пес растерзает кого-то насмерть, то хозяин животного может отправиться в тюрьму.

Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. "Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными", — пояснил первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

Если закон будет принят, владельцы животных рискуют попасть на три года в тюрьму, если собака (или другой питомец) нападет на человека, а пострадавший от полученных травм скончается, пишет газета "Известия".

Кроме того Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак. Безответственных владельцев хвостиков могут наказать штрафом до 50 тысяч рублей. Пока же российское законодательство подразумевает два вида наказания за нападение собаки. Если пострадавший не получил серьезных травм, обычно обходится административным делом.