Йеменские хуситы вновь атаковали американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы заявили, что во второй раз атаковали американский авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. По кораблю ударили баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Мятежники заявили, что это ответ на действия США.

В результате ударов американской авиации по объектам хуситов в Йемене погибли более 50 человек. Почти 100 - ранены. Среди жертв есть дети. Местные власти утверждают, что все погибшие были мирными гражданами. Разрушены жилые дома, медицинский центр и завод по очистке хлопка.

США настаивают - эта операция защищает американские суда в Красном море, обеспечивая свободу судоходства. Также авианалёты должны предотвратить террористические угрозы со стороны мятежников.