ПВО отбила массированную атаку на Астраханскую область

Киевский режим минувшей ночью попытался устроить массированную атаку на объекты в Астраханской области. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Глава области уточнил в Telegram, что ВСУ пытались с помощью беспилотников атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Рабочие смены предприятий были заблаговременно эвакуированы.

По данным губернатора, средства РЭБ и противовоздушной обороны отработали в штатном режиме. На одном из объектов ТЭК в результате падения обломков беспилотника возникло возгорание. Один человек пострадал, он доставлен в больницу. Экстренные службы уже устраняют последствия, ситуация под контролем.