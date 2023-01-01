Во Франции известная актриса в 43 года умерла от редкой формы рака

В одной из парижских больниц скончалась актриса Эмили Декенн. Ей было 43 года. С октября 2023 года артистка боролась с раком.

Эмили не скрывала свою болезнь. Она откровенно общалась с публикой и журналистами. Актриса сама рассказала, что у нее выявили редкую форму рака надпочечников. Декенн после курса лечения даже смогла победить болезнь, в апреле 2024 года она сообщила о полном выздоровлении.

Однако под конец года рак вернулся, и он стал агрессивнее. В декабре Эмили дала свое последнее телеинтервью. "Я знаю, что не проживу так долго, как планировала", — призналась актриса.

Эмили Декенн сыграла свою первую роль в кино в 17 лет, фильм "Розетта" был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, а сама Декенн получила приз как лучшая актриса. Также на ее счету пять премий "Сезар". Эмили снялась в более 70 фильмах и сериалах, самые известные из них "Братство волка" и "После любви", передает агентство AFP.