Большое число наемников из стран Латинской Америки попали в окружение вместе с частями ВСУ в Курской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, иностранцы в основном занимают сержантские должности.

По данным Лебедева, попавшие в курский котел латиноамериканские наемники служили в основном в заградотрядах. Также сообщается, что украинское командование пообещало бойцам ВСУ дать американские грин-карты за вывод иностранцев из окружения в Курской области, приводит данные Лебедева РИА Новости.

Координатор подполья также сообщил о ночных ударах ВС России по танковому полигону на границе Черниговской и Киевской областей. По словам Лебедева, в тренировочных лагерях идет подготовка добровольцев, инструкторы - военные стран НАТО. Курсантов обучают не только военным специальностям, но и выполнению команд на английском языке.