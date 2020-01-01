Михаил Ефремов заявил, что устроит чудовищную движуху после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии. Звезда фильма "Generation П" надеется, что его в скором времени освободят по УДО.

Ефремов в разговоре с другом пообещал устроить "чудовищную движуху", когда он окажется на свободе. Такую фразу артист произнес в телефонном разговоре, когда поздравлял приятеля с днем рождения.

"Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области. Ну это суд, просто суд. Еще ничего непонятно", — сказал Ефремов.

Запись разговора опубликовал Telegram-канал SHOT. Кому звонил Ефремов не уточняется, понять это по аудио невозможно.

Напомним, что ходатайство Михаила Ефремова об УДО рассмотрят 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области. Актер попал в колонию после того, как в июне 2020 года стал виновником ДТП. Артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и протаранил своим внедорожником фургон Lada. В результате автоаварии погиб водитель Lada. Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения.