Мощные взрывы этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты неонацистов в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также серия детонаций в Киеве и Одессе. Там уничтожены склады с западным вооружением и электроподстанции, которые обеспечивали работу ВПК. Как подчёркивают в Минобороны, удары по украинским военным объектам - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши бойцы стремительно развивают наступление на всех основных участках фронта. Самая тяжёлая ситуация для ВСУ - под Красноармейском и в курском приграничье.

Оставляя под натиском нашей армии один за другим населенные пункты Курской области, ВСУ бросали целые арсеналы. Большинство вооружений западного производства. Даже обычные квадрокоптеры снаряжали иностранными зарядами. А запускали свои дроны украинские боевики из лесопосадки на возвышенности, пытаясь хоть как-то сдержать наше наступление на стратегическом направлении на Суджу.

Наши операторы ударных беспилотников своих "птиц", как они их называют, готовят тщательно и не торопясь - в специально подготовленных надежных укрытиях.

Ударный беспилотник "Молния - 2" можно сравнить с барражирующий боеприпасом "Ланцет". По своим возможностям он ему практически не уступает, но существенно дешевле и проще в эксплуатации. Запускается с помощью сжатого воздуха, может нести боевой заряд до шести килограммов. В результате этого запуска уничтожена группа украинских операторов БПЛА в районе Часова Яра.

Все жарче обстановка для украинских боевиков в районе Красноармейска. Экипажи танков Т-80 нанесли удар по позициям противника на окраине города. Уничтожены блиндажи и живая сила противника.

А это расчеты самоходных гаубиц "Мста - С" группировки войск "Запад" бьют по врагу. После разведки целей точными ударами уничтожены арторудия, наблюдательные и опорные пункты ВСУ.

Расчет РСЗО "Град" группировки "Днепр" отработал по позициям ВСУ в Запорожской области. Поражен опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. А всего за сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.