"Суперджет" с отечественными двигателями совершил свой первый полет

Важный шаг в программе импортозамещения для российской авиаотрасли. Опытный образец ближнемагистрального самолета "Суперджет 100" с отечественными двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух.

Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. Тестовый полет продолжался около 40 минут, лайнер достиг скорости 500 километров в час и высоты 3 тысячи метров. По словам командира экипажа, силовая установка продемонстрировала стабильную работу в различных режимах - это подтверждают и объективные данные контроля параметров полета.

В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с такими же двигателями. В рамках работы по импортозамещению элементов "Суперджета" специалисты заменяют около 40 систем и агрегатов иностранного производства на отечественные.