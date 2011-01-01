Собянин: В Москве с 2011 года построили 290 производственных объектов

За 14 лет в Москве построили 290 современных производственных объектов. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, их общая площадь составила около трёх миллионов квадратных метров.

Так, в Зеленограде ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Там разрабатывают медицинские изделия, инновационные ветеринарные препараты, а также изготавливают комплектующие для нефтегазового сектора.

А в Гольянове появилось производство подъёмно-транспортного оборудования. Компания выпускает лифты, трансформаторные подстанции, низковольтное оборудование и другую продукцию.

Почти на 50 тысяч квадратных метров увеличилась площадь индустриального парка "Руднево". Расширяется и инфраструктура площадки "Печатники". По словам мэра, в настоящее время идёт строительство свыше 70 объектов и в этом году планируют запустить как минимум три производственных комплекса.