В Ленинградском зоопарке появились на свет три кенгуренка

Любопытная мордочка - это средний из трех кенгурят. Он пока еще не очень охотно покидает уютную мамину сумку, разве что наполовину - угоститься травинкой. А вот самый маленький, напротив, настоящий непоседа. Он уже вовсю изучает окружающий мир, затевает потасовки со старшим и даже пытается выманить наружу своего осторожного родственника. Братья это или сестры - сказать пока сложно. Сотрудники зоопарка наблюдают за детенышами через стекло вольера, но внутрь не заходят - чтобы не пугать семейство. Задача - определить не только пол, но и возраст.

"Говорить о том, когда родился кенгуренок, очень сложно, рождаются они примерно от одного грамма до трех, очень недоразвитыми", - отметил Михаэль Келлер, зоолог отдела копытных мелких животных Ленинградского зоопарка.

Специалисты сейчас особенно внимательно следят за питанием кормящих матерей. В меню обязательно - капуста, бананы, тыква и очень много зелени. Это важный элемент в рационе сумчатых - если свежей травы достаточно, они могут долго обходиться без воды. В дружном семействе строгое правило: самыми первыми к столу подходят мамы, остальные сородичи не мешают им.

Все три кенгуренка родились от разных мам, но от одного отца, самец Алинга - его на время отселили из вольера - появился в Ленинградском зоопарке в сентябре прошлого года, его привезли из Пензы. И так понравился своим сородичам, что в зоопарке не исключают еще одного пополнения в кенгурином семействе. Ведь у Алинги не три подруги, а 11.

Такой шикарный гарем у Пензенского джентльмена в Санкт-Петербурге - явление временное, говорят зоологи. Так получилось потому, что российские зверинцы часто обмениваются животными, чтобы исключить родственные спаривания. Детеныши, рожденные здесь, вскоре отправятся в другой регион - на них уже есть заявки. Но сначала им дадут имена: по традиции это сделают посетители зоопарка. Свой вариант можно будет написать на бумажке и опустить её в специальный ящик.