Президент Франции Эммануэль Макрон заявлениями об отправке солдат на Украину лишь провоцирует Россию. В этом убежден лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Нежелание французского лидера способствовать мирному завершению конфликта уже стало очевидным, отметил Филиппо. "Провокации каждый день!" — написал политик на своей странице в соцсети Х.

По словам Филиппо, заявления Макрона вызывают лишь ярость. Французские военные не должны ехать на Украину, им следует оставаться дома, отметил он.

Напомним, Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что европейские страны без согласия России могут отправить солдат на Украину якобы для наблюдательной миссии. А до этого, 5 марта, президент Франции и вовсе заявил, что Москва стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.