ВСУ во время боев в Курской области открыли курсы по правилам поведения в российском плену. Они действуют в учебном центре в Черниговской области, сообщили источники в российских силовых структурах.

Источники агентства ТАСС подчеркивают: преподавателям было известно, что большинство мобилизованных сдадутся в плен при первой возможности. Курс должен научить их правильному поведению в плену, чтобы они не сказали лишнего.

Силовики уточнили, что информация получена от пленного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он показал, что специальный курс по правилам поведения в российском плену действует в 242-м учебном центре в Черниговской области. Ранее в Генштабе ВС России сообщили, что в Курской области взяты в плен около 430 военных ВСУ.