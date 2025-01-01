Рубио раскрыл план А и план Б по урегулированию конфликта

Вашингтон разработал два плана для урегулирования конфликта на Украине. План А заключается в прекращении огня, рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.

Рубио пояснил, что выполнение плана А необходимо для того, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б. Он заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Однако до этой части плана сложно добраться, пока продолжаются боевые действия. Рубио подчеркнул: нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп может созвониться с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, американский лидер ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель.