Долина публично поддержала Пугачеву: "Она заслужила звание!"

Когда в очередной раз возник вопрос о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР за коллегу вступилась Лариса Долина. Исполнительница хита "Погода в доме" призвала оставить Примадонну в покое.

"Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще - это не очень этично", — заявила Долина.

Кроме того, поддержал Пугачеву и участник дуэта "Непара" Александр Шоуа. Певец отметил, что нужно разделять творчество и личность артиста. По его словам, о Пугачевой уже нужно забыть, но музыка, которую она подарила народу, до сих пор достойна восхищения.

"Я не знаю, что она делает сейчас, но я знаю, что она сделала в прошлом. Какой она человек и какие у нее политические взгляды, касается только нее и органов, которые этим занимаются", — цитирует Шоуа "КП-Петербург".

Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева и признанный иноагентом Максим Галкин покинули Россию. Они забрали с собой детей — Лизу и Гарри. Семейство обосновалось на Кипре, а свой подмосковный замок Пугачева выставила на продажу.