Россиянам рассказали, где лучше всего жить после 55 лет

В России составлен рейтинг регионов по уровню жизни для людей после 55 лет. Выяснилось, что старость лучше встречать в Москве, а не у берега моря.

Исследование подготовлено в рамках проекта "Если быть точным". Главным показателем при составлении рейтинга была продолжительность жизни. Так, по итогам 2023 года, после 55 лет россияне в среднем прожили 24,5 года, тогда как москвичи и петербуржцы — 29,8 и 26,5 года соответственно.

Более того, в Москве живет больше тысячи человек, которые отметили 100-летие. "Столица располагает к активному образу жизни и долголетию", — поделилась вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Найдены и худшие для встречи старости регионы. Это Ингушетия, Чечня и Забайкальский край. На Кавказе высока доля бедного населения среди людей старше трудоспособного возраста, пишет "Коммерсантъ".