ВС России вступили в бой за село Вольное у границы Запорожской области

ВС России взяли под контроль часть населенного пункта Вольное поле. Село расположено у административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что российские войска сделали рывок из Привольного в Вольное поле. Инициатива у ВС России, подчеркнул эксперт. Ранее он сообщил ТАСС, что 28 февраля российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Привольное в ДНР.

По данным Рогова, российские войска зашли на окраины Вольного. Восточная часть населенного пункта под уверенным контролем ВС России.