На Украине усилили мобилизацию. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение перемирия. "Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация в Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского", — заявил депутат на своей странице в соцсети.

Политик уверен, что от действий главы киевского режима страдают простые граждане. Дубинский назвал это местью со стороны Зеленского тем, кто не хочет воевать.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США Владимир Зеленский объявил, что согласен на предложение Дональда Трампа о перемирии. В свою очередь президент России Владимир Путин также поддержал инициативу, но отметил, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

При этом российский лидер обратил внимание, что Киеву выгодно добиться передышки, чтобы продолжить принудительную мобилизацию.