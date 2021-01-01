Суд в Грузии добавил Саакашвили еще 4,5 года тюрьмы

Еще один приговор экс-президенту Грузии вынес тбилисский городской суд. Михаила Саакашвили приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за незаконное пересечение грузинской границы.

Саакашвили на прошлой неделе получил девять лет лишения свободы. Приговор вынесен за хищение государственных средств в особо крупных размерах. В Грузии бывший президент проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Экс-президент тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября его задержали и поместили в тюрьму в городе Рустави. Саакашвили объявил голодовку, после чего его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а оттуда - в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. Сейчас бывший президент находится в гражданской клинике "Вивамед" в Тбилиси, передает "Интерфакс".