Собянин осмотрел ход работ на магистрали Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе

Строительство магистрали Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе завершат уже в следующем году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Он осмотрел ход работ на пятом - заключительном участке дороги, который проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Протяжённость - более трёх с половиной километров. С его вводом значительно улучшится транспортная доступность трёх районов города с населением 480 тысяч человек.

Трасса Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе является важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов и служит дублёром юго-западной и южной частей МКАДа.