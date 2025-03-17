Калужский депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

Россиянок призвали в солнечную погоду носить мини-юбки для повышения рождаемости. К женщинам с необычной инициативой обратился депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко.

По мнению депутата, когда девушка надевает соблазнительную юбку, это повышает вероятность знакомств, а значит, брака и рождения детей. Для наглядности народный избранник на своей странице в соцсети показал, как должна выглядеть россиянка, желающая поскорее завести семью. Руденко опубликовал фото девушки в кожаной куртке, кожаной мини-юбке и сапогах на шпильке.

Калужский депутат уверен, что в 70-х браки были крепче, потому что "все ходили в мини". Более того, он отметил, что "реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини".

"В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств", — заявил депутат в бесед с РИА Новости.

Евгений Руденко является депутатом гордумы Тарусы, председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, безопасности, благоустройству города и представляет партию ЛДПР.