МИД России связывается по дипломатическим каналам с государствами, чьи граждане замечены в рядах ВСУ в Курской области. Как сообщил посол по особым поручениям дипведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, у Москвы есть делегации в ОБСЕ..

Мирошник пояснил в эфире телеканала "Россия 24", что через эти делегации данные о наемниках передаются правительствам этих стран. Ожидается реакция этих государств на тот факт, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории.

Мирошник подчеркнул: есть страны, которые обращаются к Москве с просьбой передать данные о наемниках, они намерены принять соответствующие меры. Другие же стремятся всячески прикрыть присутствие их наемников в зоне СВО.