Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь 22 дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Минобороны, попытка атаки была предпринята с 22.25 мск 16 марта по 07.00 мск 17 марта.

В военном ведомстве уточнили, что 13 дронов было уничтожено над территорией Астраханской области, три БПЛА – над Республикой Калмыкия, по два беспилотника – над территорией Брянской области и Краснодарского края. По одному дрону сбито над территорией Волгоградской и Ростовской областей.

Всего начиная с 18.20 мск 16 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 дронов ВСУ сбито над территорией Курской области.