Матвиенко обсудила с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана

Развитие двусторонних отношений России и Азербайджана обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент республики Ильхам Алиев.

Спикер верхней палаты парламента в составе российской делегации находится в Баку с официальным визитом. В ходе переговоров был затронут широкий круг вопросов. В том числе расширение торгово-экономического, культурного взаимодействия. Кроме того, стороны обсудили международную повестку.

Валентина Матвиенко отметила, что президенты России и Азербайджана находятся в постоянном контакте и поблагодарила за внимание, которое лидеры уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

"Мы получили абсолютно твёрдую убеждённость в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество. Мы говорили открыто, мы говорили честно, мы обсудили актуальные вопросы текущей повестки сегодняшнего дня", - заявила Валентина Матвиенко.