В Московском регионе из-за снега участились ДТП

В Москву вернулась зима, а некоторые водители уже успели заменить резину своих машин на летнюю. Это стало причиной десятка аварий, которые произошли утром в Москве и Подмосковье. Повреждено более 30 машин. Есть и пострадавшие.

Сразу две аварии произошли на МКАДе. На 76 километре столкнулись 10 автомобилей. Пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. А на 68 километре, в районе Митино, дорогу не поделили 11 легковушек. Сразу четыре аварии произошли также на Ленинградском и Новорязанском шоссе.

Водителям сегодня рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Снежный покров в Московском регионе вырос до четырех-шести сантиметров. В связи с непогодой на паузу в Москве поставили прокат самокатов и электровелосипедов. А вот столичные аэропорты сегодня работают в штатном режиме.