Собянин рассказал о создании сквозной магистрали от севера до юга Москвы

Заключительный участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе введут в эксплуатацию, в следующем году. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строительство дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе. В перспективе трассу соединят с Московским скоростным диаметром.

На пересечении Варшавского шоссе с Расторгуевским - большая стройка. Здесь возводят шестиполосный путепровод длиной около 150 метров, один из важнейших объектов на последнем пятом участке Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе.

"Данный путепровод состоит из пяти опор, четырех опорных стен и пролетного строения. Идет строительство двух подпорных стен. И возводятся специальные вспомогательные устройства под устройство пролетного строения первой очереди", - пояснил Алексей Ширяев, ведущий инженер АО "Нацпроектстрой".

Путепровод значительно разгрузит дороги на юго-западе Москвы и области и потоки машин, которые часто создают заторы на перекрестке двух магистралей, будут распределены равномерно. Варшавское шоссе пройдет над Расторгуевским, и это также будет способствовать удобному трафику.

"Жители Москвы и области перемещались по Варшавскому шоссе, и у них всегда была трудность в пересечении Расторгуевского и Варшавского шоссе, так как здесь светофорное регулирование. Данный путепровод позволит жителям бессветофорно добираться соответственно до мест жительства и работы", - сообщил Алексей Иванченко, заместитель управляющего проектом Нацпроектстрой АО "Дороги и мосты".

Путепровод выполнят из предварительно напряженного железобетона. Сегодня эта технология очень востребована при строительстве подобных объектов и значительно увеличивает долговечность путепровода. Другими словами, без реконструкции новое сооружение простоит как минимум 80 лет, а, может, и все 100.

"Предварительный" железобетон - суть его такова, что в специальные каналы будут размещаться арматурные канаты, которые будут предварительно натягиваться. И после набора прочности будет отпускание канатов и тем самым конструкция будет сжиматься, воспринимая более высокие эксплуатационные нагрузки", - отметил Алексей Ширяев.

Трасса "Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе" - один из самых крупных дорожных проектов Москвы. Она связывает пять магистралей - Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Вскоре дорога станет полноценным дублером МКАДа на юге и юго-западе столицы, а еще соединится с Московским скоростным диаметром. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства автомагистрали.

"Находимся на одной, наверное, из самых приоритетных дорожных строек Москвы в настоящее время, которая соединит две новых магистрали Москвы - это Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и Московский скоростной диаметр. Участок относительно небольшой, но чрезвычайно сложный насыщенный эстакадами, тоннелями, развязками. Планируем его закончить в 26 году", - отметил Собянин.

После открытия автомагистрали улучшится транспортная доступность в нескольких районах города и снизится нагрузка на МКАД. Путь из области в центр и обратно станет намного короче и быстрее.