В центрах "Московского долголетия" запущена уникальная программа, нацеленная на сохранение и коррекцию когнитивных функций мозга. Об этом сегодня рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Марина Холодкова с азартом находит одинаковые фигуры и уже дошла до 11 уровня сложности. В 64 года сама пошла на нейротренировку и записала мужа.

В центрах "Московского долголетия" стартовала уникальная программа, которая позволяет участникам сохранить основные параметры работы мозга - скорость мышления, внимание и память. Задания у каждого свои, они формируются по результатам индивидуального тестирования.

Уникальная программа по сохранению когнитивных навыков и эмоционального здоровья была разработана учеными Федерального центра мозга и нейротехнологий и доработана с учетом особенностей людей старшего поколения.

"В 100 центрах мы сегодня запускаем эти программы - курс понятный, несложный, на 10 занятий, положительностью от полутора до двух месяцев. Мы специально открываем курс именно сейчас, весной - как раз время до дачного сезона, позволяющее московским людям серебряного возраста пройти этот курс, повысить свой когнитивный уровень", - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

В программу входят два специализированных курса, которые можно пройти последовательно или параллельно. Это тренировка мозга и улучшения психоэмоционального состояния.

Эластичная лента с электродами считывает биоэлектрическую активность мозга и определяет эмоциональный фон. Специальные программы помогают расслабиться, снять стресс, улучшить сон. Занятия проводят специалисты, которые прошли подготовку в Центре когнитивного здоровья ФМБА России.

"Голосовой помощник в наушниках дает рекомендации, что именно нужно сделать - закрыть глаза, открыть глаза, начать расслабление и тому подобное. Плюс, ещё есть визуальный ряд, который позволяет расслабиться и добиться стабильного эмоционального состояния", - отметила Альбина Курганская, главный специалист центра "Московское долголетие".

Такие тренировки поднимают настроение и обучают самоконтролю эмоций. В каждом курсе по десять занятий, которые рекомендуется проходить по два-три раза в неделю.

"Через внедрение данных технологий в Москве мы сможем не просто повысить качество жизни людей старших возрастных групп, но и продлить их активную жизнь, потому что молодость мозга - молодость организма", - отметила Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства.

В планах - передавать московский опыт и в другие регионы, чтобы люди старшего возраста оставались интеллектуалами и сохраняли радость жизни.