В Москве начали продавать театральные билеты по новым правилам

В Москве стартовал пилотный проект по продаже театральных билетов по новым правилам. Первые зрители оценили эксперимент уже в эти выходные.

Теперь, чтобы пройти в театр или концертный зал, подведомственный Департаменту культуры столицы, нужно приобретать именной билет. А на входе предъявлять личные документы. Несмотря на нововведение, очереди в театры и на концерты не увеличились.

Администрация культурных площадок делает всё возможное для комфорта зрителей. Помогая им сориентироваться на месте. Публика отнеслась к новым правилам с пониманием. Ведь цель проекта - безопасность и борьба с перекупщиками.

"Все администрации настроены достаточно лояльно, мы не нашли, не увидели ни одного конфликтного случая. То есть, если возникали какие-то сложности при предъявлении документов, копий документов, все театры - работники, которые пропускают - достаточно быстро реагируют и решали на месте все проблемы", - рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.