Музей архитектуры предлагает совершить путешествие в XVIII век

Увидеть Москву 18 века глазами Екатерины Великой можно на новой выставке в Музее архитектуры. Уникальные экспонаты, театрализованное оформление и цитаты из записок самой императрицы помогают погрузиться в атмосферу того времени.

Музей архитектуры на глазах превращается в роскошный дворец, где всё подчинено Екатерине Великой. Её триумфу, а также публичному и очень личному. На стенах оживают редчайшие чертежи дворцов, под стеклом - хрупкие раритеты, которые по сей день помнят историю пребывания императрицы в Москве в течение 1775 года по случаю празднования победы в войне с турками.

"Здесь, конечно, протекали торжественные мероприятия, приемы иностранных послов, балы. Каждый день императрицы был под прицелом взглядов её подданных и дипломатии всего мира. Но в то же время это была её личная история. Она гуляла в садах, каталась с горок и на каруселях", - рассказала Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Перед приездом императрицы нужно было решить жилищный вопрос. Где ей остановиться? Ответ нашелся не сразу. И это прекрасно видно благодаря уникальным экспонатам из ведущих российских музеев.

"Сложилась парадоксальная ситуация. В Москве было множество императорских дворцов. Но жить ей было негде. Потому что все находились или в состоянии упадка - даже Кремлевский дворец! Или были не достроены", - отметила Татьяна Дудина, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов XVIII-XIX веков Музея архитектуры им. А.В. Щусева, куратор выставки.

Екатерина Великая решила возвести каменный дворец в Лефортове. Месте, где жила еще в молодости. Этот проект любимого архитектора императрицы Макулова не то что широкая публика - даже искусствоведы никогда не видели. Здание огромное, роскошное. Правда, при жизни Екатерины Великой так и не построенное. Из-за использования старого фундамента стены постоянно разрушались. Зато быстро возвели деревянный Пречистенский дворец на нынешней Волхонке. В его состав умело включили три дома - Голицына, Лопухиных и Долгоруких. Императрица была довольна.

"Она общалась и жила рядом со своим любимым в то время мужчиной - Григорием Потемкиным. И вот это наслоение потрясающих историй подано через призму архитектуры", - пояснила Наталья Шашкова.

Эта удивительная выставка - совместный проект с музеем-заповедником "Царицыно" - даёт редкую возможность посмотреть на Москву глазами Екатерины Великой. Увидеть то же, что и она. Например, Алексеевский монастырь, напротив которого жила и на месте которого вскоре появится Храм Христа Спасителя.

Музей архитектуры предлагает совершить путешествие в XVIII век. Одни представят себя императрицей. Другие будут очарованы роскошью барокко. Но абсолютно все почувствуют, как исторические личности со страниц энциклопедий и бронзовых пьедесталов превращаются в жизнелюбивых, эмоциональных и таких похожих на нас людей.