В Национальном центре "Россия" прошел мастер-класс "Рисуй как Врубель"

"Рисуй как Врубель"! В Москве в Национальном центре "Россия" прошёл образовательный семейный мастер-класс, посвящённый гению русского модерна.

Гостям рассказали о творчестве художника, чьи работы легко узнать по особой экспрессивной технике и яркой палитре. А ещё по глубоким поэтическим образам. Которые Врубель черпал из русского фольклора.

Затем участники смогли проявить и свои творческие способности. Создать произведения в стиле великого мастера.

"Это невозможно понять, то есть его метод работы. Как будто Врубелем надо родиться, им невозможно стать. Но это и заманивает, потому что это какой-то совершенно другой подход", - рассказала Елизавета Андрияка, старший преподаватель кафедры рисунка, живописи и изящных искусств Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.