В Московском зоопарке проснулись еноты и медведи

В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и медведи. Зоологи отмечают, что в этом году пробуждение животных проходило постепенно. Они то просыпались, то снова начинали дремать. Все из-за нестабильной погоды.

Еноты вышли из зимнего сна сегодня. А бурый медведь Гром и трое гималайских медведей – Алладин, Бабуля и Фаня - проснулись еще 5 марта. После пробуждения мишкам и енотам предложили легкий сбалансированный корм, чтобы восстановить пищеварение. Специалисты отмечают, что все животные спячку перенесли отлично.