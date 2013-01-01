SHOT: актера сериала "Свидетели" Дмитрия Трусова задержали с наркотиками

В Москве задержан актер Театра на Таганке Дмитрий Трусов. Его поймали накануне вечером с запрещенным веществом.

По данным Telegram-канала SHOT, Трусов ехал на автомобиле в сторону дома. На улице 1905 года машину остановили сотрудники полиции. 35-летний артист сильно нервничал, что вызвало подозрения. Правоохранители провели обыск и нашли у Трусова в кармане сверток с наркотиками.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Актеру грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Трусов в 2013-м году вошел в состав труппы Театра на Таганке. Телезрителям он знаком по ролям в сериалах "Свидетели" и "Начальник разведки".