Потолок рухнул в отремонтированном за миллиарды театре в Челябинске

Инцидент в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова. Потолок рухнул в здании, где недавно был закончен ремонт.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, ремонт начался в 2019 году, к капитальным работам приступили только в 2022-м. Реставрацию в рамках национального проекта "Культура" доверили екатеринбургской компании "Юнивест-строй".

По данным челябинских властей, ремонт обошелся в 1,7 миллиарда рублей. Однако 15 марта потолок в театре рухнул. На снимках с места происшествия видно, что на полу лежат балки с потолочными плитами. При этом в Министерстве культуры утверждают, что конструкция просто провисла.