Госдума одобрила штрафы до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

Штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства значительно увеличат. Соответствующий законопроект уже одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно документу, если россиянин переехал жить в другое место и не сообщил об этом в военкомат, ему может грозить штраф до 20 тысяч рублей. По мнению депутатов, такая мера повысит ответственность граждан в части исполнения обязанностей по воинскому учету.

На сегодняшний день россияне должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. И речь не только о переезде, изменение семейного положения, получение образования, даже смена места работы или учебы, а также должности — обо всем этом необходимо сообщать в военкомат.

Пока за непредоставление данных грозит штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. Но когда новый закон вступит в силу, наказание значительно увеличится, пишет "Газета.ру".