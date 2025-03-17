Песков сделал заявление о повестке готовящегося разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США готовится во вторник, 18 марта. О чем будут беседовать Владимир Путин и Дональд Трамп, Кремль не раскрывает.

"Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Между тем агентство Рейтер сообщало, что Трамп намерен в разговоре с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Агентство также отмечало, что телефонные переговоры намечены на 18 марта, пишет РИА Новости.