Населенный пункт Степовое в Запорожской области освобожден в результате решительных действий подразделений группировки ВС России "Днепр". Уничтожено до 65 военнослужащих и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Тягинки Херсонской области и Павловки Запорожской области. На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

Российская авиация ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.