Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Овны
День может принести недоразумения, особенно если вы будете слишком торопиться. Помните, что до 7 апреля вам лучше не заниматься важными делами.
Тельцы
Настроение будет переменчивым, что не так уж часто случается с представителями этого знака. Что поделать, это весна, и вы имеете право погрустить или предаться ностальгии.
Близнецы
В соцсетях и в кругу друзей возможны недоразумения и глупые ссоры. Пожалуй, стоит сделать небольшую паузу в общении и уделить внимание себе.
Раки
На работе и в делах будьте внимательны, проверяйте документы, подписи. День подходит для доработки старых проектов, но не для новых начинаний.
Львы
Ваши планы могут потребовать корректировки – дела пойдут не так, как вы ожидали. Если что-то не получается, отложите до апреля, так будет лучше.
Девы
Финансы продолжает лихорадить: ошибаются и люди, и программы, приложения. Будьте осторожны с онлайн-покупками и данными своих карт.
Весы
Ссоры, споры… Не спешите с ответами: это поможет избежать ненужных конфликтов. Ну или завершить отношения с теми, с кем вам некомфортно.
Скорпионы
На работе или в бытовых делах возможны накладки – то что-то забудете, то перепутаете детали. Чтобы избежать хаоса, запишите все задачи заранее.
Стрельцы
Не давите на себя, занимайтесь тем, что вам сейчас по душе и лучше получается. Разговоры с детьми или близкими могут стать для вас отдушиной.
Козероги
Дома что-то может сломаться или возникнет ссора на пустом месте. Главное - не раздражаться и не брать все на себя: наверняка у вас найдутся помощники.
Водолеи
Путешествия и коммуникации могут пройти с сюрпризами: задержки, недоразумения или забытые вещи. Ничего необычного, просто ретро Меркурий.
Рыбы
Финансовая тема по-прежнему актуальна, потому что звезды решили вывести вас на новый уровень. А для этого нужно сделать работу над ошибками!