Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Овны

День может принести недоразумения, особенно если вы будете слишком торопиться. Помните, что до 7 апреля вам лучше не заниматься важными делами.

Тельцы

Настроение будет переменчивым, что не так уж часто случается с представителями этого знака. Что поделать, это весна, и вы имеете право погрустить или предаться ностальгии.

Близнецы

В соцсетях и в кругу друзей возможны недоразумения и глупые ссоры. Пожалуй, стоит сделать небольшую паузу в общении и уделить внимание себе.

Раки

На работе и в делах будьте внимательны, проверяйте документы, подписи. День подходит для доработки старых проектов, но не для новых начинаний.

Львы

Ваши планы могут потребовать корректировки – дела пойдут не так, как вы ожидали. Если что-то не получается, отложите до апреля, так будет лучше.

Девы

Финансы продолжает лихорадить: ошибаются и люди, и программы, приложения. Будьте осторожны с онлайн-покупками и данными своих карт.

Весы

Ссоры, споры… Не спешите с ответами: это поможет избежать ненужных конфликтов. Ну или завершить отношения с теми, с кем вам некомфортно.

Скорпионы

На работе или в бытовых делах возможны накладки – то что-то забудете, то перепутаете детали. Чтобы избежать хаоса, запишите все задачи заранее.

Стрельцы

Не давите на себя, занимайтесь тем, что вам сейчас по душе и лучше получается. Разговоры с детьми или близкими могут стать для вас отдушиной.

Козероги

Дома что-то может сломаться или возникнет ссора на пустом месте. Главное - не раздражаться и не брать все на себя: наверняка у вас найдутся помощники.

Водолеи

Путешествия и коммуникации могут пройти с сюрпризами: задержки, недоразумения или забытые вещи. Ничего необычного, просто ретро Меркурий.

Рыбы

Финансовая тема по-прежнему актуальна, потому что звезды решили вывести вас на новый уровень. А для этого нужно сделать работу над ошибками!