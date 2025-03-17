В России предложили ограничить наценки на хлеб, яйца и мясо

Наценки на 19 социально значимых продуктов, в том числе хлеб, муку, яйца, некоторые виды мяса и молоко, предложили ограничить. С инициативой к торговым сетям обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе", — отметили в службе.

Присоединение ритейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания и конкурентоспособность этих сетей, пишет РИА Новости.