Директор национальной разведки США Тулси Габбард оценила планируемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она уверена, что разговор будет продуктивным.

Как заявила Габбард в интервью телеканалу NDTV, во время беседы американский лидер "подтвердит свою непоколебимую приверженность миру". Директор разведки убеждена, что урегулирование украинского конфликта является приоритетной задачей Трампа, который рассматривает конфликт "очень ясными глазами".

Габбард напомнила, что связи США и России имеют давнюю историю. Вашингтон и Москва учитывают взаимный интерес обеих стран, сосредоточенный на мире, процветании, свободе и безопасности. Два лидера двух великих стран являются очень хорошими друзьями и сосредоточены на том, чтобы укрепить общие цели и интересы, подчеркнула директор разведки США.