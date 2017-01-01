Ангелы с золотыми кудрями: какими выросли дети Анны Курниковой от Иглесиаса

Анна Курникова родила от испанского красавца Энрике Иглесиаса троих детей. Близнецам Николасу и Люси исполнилось по 7 лет, а малышке Мэри — 5 лет.

Бурная история отношений певца и теннисистки похожа на красивую сказку. Анна и Энрике познакомились 18 лет назад во время съемок клипа Иглесиаса на песню Escape. Курникова на экране выступила в роли возлюбленной певца. Интересно, что испанский мачо оказался очень капризным, рассмотрев на лице Анны прыщик, он закатил истерику, мол, не буду ее целовать, переписывайте сценарий клипа!

Но, когда Энрике все-таки успокоили, Курникова успешно сыграла пассию артиста на экране, а вскоре стала ею и в реальной жизни. Тогда российские и испанские журналисты желтых СМИ судачили, что интрижке не суждено продлиться долго. Но Анна и Энрике счастливы вместе и по сей день: роман перерос в крепкую семью.

В 2017 году теннисистка родила певцу близнецов. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси. Спустя почти три года на свет появилась младшая дочь пары — Маша или Мэри, как зовет ее отец.

Звездные родители стараются максимально уберечь детей от назойливых папарацци. Только по большим праздникам Анна делится снимками наследников в соцсети. Интересно, что старшие дети пары и малышка Мэри очень похожи — у них золотые кудри и большие, выразительные глаза. Поклонники Курниковой считают, что ее дети похожи на ангелочков.