56-летняя дочь Петросяна ютится у подруги, пока артист через суд выписывает ее из квартиры в Москве

Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко разругался со своей дочерью от первого брака. Викториной. Наследница юмориста публично поддержала Степаненко.

Сейчас Евгений Ваганович счастлив в браке с молодой женой Татьяной Брухуновой. Она родила артисту еще двоих детей. А общение со старшей наследницей, как выяснилось, Петросян оборвал окончательно.

Еще осенью прошлого года стало известно, что Евгений Ваганович подал в суд иск, чтобы выселить Викторину из принадлежащей ему московской квартиры. Но документ был составлен с ошибками, и его отклонили. Юристы Петросяна не оставили этот вопрос и в январе составили новую бумагу, в итоге иск был принят к рассмотрению.

Как рассказала адвокат Викторины Мария Бродская, дочь Петросяна прописана в квартире артиста на Ростовской набережной. За 34-метровую однушку Викторина сама оплачивала коммунальные платежи, там она останавливалась, когда приезжала по работе в Москву. Большую часть года наследница Петросяна живет в США.

После скандала Викторина не может попасть в квартиру, она живет у подругу. "Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет", — отметила Бродская в шоу "Ты не поверишь".

Наладить отношения с отцом женщина не может. Евгений Ваганович, по словам адвоката, не хочет общаться с дочерью.