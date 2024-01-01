Власти ведущих стран Запада вынуждены предпринимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказали в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).

Как отметили в ведомстве, официальный Берлин велел германским средствам массовой информации исключить публикацию кадров и иных свидетельств того, что украинские военные используют жесты и символы, ассоциируемые с фашистской Германией.

Если журналисты при записи комментариев бойцов ВСУ видят "нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", необходимо "вежливо" просить их на время съемок удалить "агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий", рассказали в СВР.

При этом "власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории", цитирует заявление службы ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что в современных условиях, когда нацизм вновь поднимает голову, особое значение имеет память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы. В 2025 году отмечается 80-летие Победы, на торжества в Москву прибудут лидеры целого ряда стран мира.

В декабре 2024 года Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 119 стран. Примечательно, что в числе 53 противников документа оказалась Украина.