Сотрудники Запорожской атомной электростанции подвергаются психологическому террору со стороны Украины. При этом наблюдается полное попустительство Международного агентства по атомной энергии, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По данным российского постпреда, Киев ведет психологический террор в адрес сотрудников ЗАЭС в социальных сетях. При этом злоумышленники используют их персональные данные. Дипломат объяснил и отсутствие реакции МАГАТЭ: по его словам, запугиванию и политическому давлению подвергается и секретариат организации.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ранее раскрыл детали обсуждения мирной сделки по Украине. Уиткофф сообщил, что в рамках сделки по Украине обсуждается в том числе договоренность по Черному морю и ЗАЭС, передает ТАСС.