Путин разрешил фирме в США купить бумаги российских компаний

Американской компании 684 Capital Partners разрешено приобрести бумаги российских акционерных обществ у держащих их иностранных компаний. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

Глава государства подписал документ о специальном разрешении на совершение сделок с бумагами ООО "Специализированное финансовое общество "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости".

Распоряжение президента означает, что американской фирме не потребуются иные специальные разрешения от властей России, пишет "Коммерсантъ".

Между тем продолжает муссироваться тема возможного возвращения на российский рынок иностранных компаний, которые покинули его после начала Россией специальной военной операции. Путин не раз подчеркивал, что мы никого из страны не выгоняли — зарубежный бизнес принимал решения сам, причем в угоду политической конъюнктуре это были решения невыгодные самим компаниям.

Российские власти предупредили, что никаких преференций желающим вернуться на наш рынок не будет, в приоритете остаются отечественные компании, успевшие занять освободившиеся ниши.