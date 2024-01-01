Маргарита Дробязко рассказала о беременности и родах

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в конце прошлого года. Дочь Николина появилась на свет 6 декабря 2024 года. В студии программы "Звезды сошлись" счастливые родители рассказали, как прошли беременность и роды.

Для Маргариты и Повиласа ребенок был очень желанным. И тем не менее, Дробязко каталась на шоу до 5,5 месяцев беременности. Она призналась, что совершенно не волновалась и не боялась никаких эксцессов, которые возможны на льду. Дробязко считает, что она находилась под влиянием гормонов. А вот Повилас очень волновался за супругу.

Фигуристка призналась, что у нее было плановое кесарево сечения, хотя показаний к этому не было. Однако ребенок лежал не так, как надо, поэтому врачи и предложили хирургическую процедуру. Спортсменка согласилась, чтобы минимизировать риски.

За всю беременность, которая, кстати, протекала очень легко, Маргарита набрала всего девять килограммов. Буквально через восемь дней после родов она снова вышла на лед.