Венгрия решила запретить ЛГБТ*-парады

Национальный парламент Венгрии принял к рассмотрению законопроект, запрещающий проведение публичных парадов ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в России). Документ подготовила фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

17 марта документ рассмотрел юридический комитет парламента. Депутаты подчеркивают, что запрет на проведение гей-парадов направлен на защиту интересов детей. Закон разрешает полиции "использовать средства визуального наблюдения" для выявления нарушителей, передает ТАСС.

Нарушение запрета предлагается карать штрафом в 500 евро. В Будапеште подчеркивают, что не ограничивают в правах сексуальные меньшинства. Но при этом не разрешают им вести среди детей, в том числе в школах, так называемую гендерную пропаганду, касающуюся вопросов смены пола.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России