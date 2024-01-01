Ирина Понаровская о смерти сына: "Это невозможно пережить"

20 сентября 2024 года стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. По некоторой информации, причиной смерти 39-летнего наследника артистки стала сердечная недостаточность.

На днях Ирина Понаровская впервые прокомментировала смерть наследника. В откровенном интервью Лауре Джугелия она заявила, что ее сын никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Он пошел в душ и умер. Всё. Он ни на что не жаловался, ни на сердце, ни на какие-то свои… У него были какие-то иногда с животом, но это у всех. Съел какую-то гадость, сколько я ему говорила: „Не ешь эти бургеры“. Но он мог себе позволить заказать детям и самому полакомиться этой ерундой. Хотя дома всегда была вкусная еда, жена его чудесно готовила", - отметила Понаровская.

О смерти сына певица узнала, будучи дома в Репино. Ей позвонила невестка Анна. Артистка призналась, что так и не смирилась со смертью единственного наследника. По ее мнению, неестественно, когда родители хоронят детей.

"Вот был человек — и нет человека. Это так просто. Но это невозможно пережить. Сейчас прошло полгода, а я все еще чувствую, будто это случилось только что. Это ненормально. Терять родителей — это генетически оправданный закон жизни, но терять детей — это не норма", - констатировала певица.

Она подчеркнула, что они с Энтони никогда не ссорились. Более того, у них не было секретов друг от друга, они могли часами разговаривать. Теперь певица обрела новый смысл в жизни благодаря внукам. Она называет их маленькими, удивительными отражениями ее ушедшего сына, ради которых она продолжает жить. При этом Понаровская призналась, что не может назвать свою жизнь полноценной и счастливой.

"Он со мной. Я не могу его потрогать, не могу поцеловать. Если я когда-нибудь предстану перед Всевышним, я задам ему вопрос: зачем мне нужно было пережить этот опыт?" - задала риторический вопрос Ирина Понаровская.